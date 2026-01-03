Про це пише 24 Канал з посиланням на міську прокуратуру.

Як шахраї обманули пенсіонерку у Києві?

Правоохоронці з'ясували, що на мобільний телефон 74-річної жінки зателефонував невідомий, який представився співробітником спецслужби.

Їй повідомили, що нібито СБУ має перевірити її гроші на причетність до країни-агресорки. Шахраї заявили, що для цього вона має надати на перевірку усі заощадження, а за кілька днів гроші їй повернуть.

Вважаючи, що вона дійсно спілкується із працівниками спецслужб, жінка передала так званому "агенту" усі свої заощадження – понад 21 тисячу доларів, близько 5 тисяч євро та близько 285 тисяч гривень. Загалом це понад 1 мільйон 400 тисяч гривень,

– ідеться в повідомленні.

Про підозру у шахрайстві повідомили 30-річному мешканцю Києва, який ошукав пенсіонерку. Його дії кваліфіковано як співучасть у шахрайстві, вчиненому в особливо великому розмірі. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення шахрайства.

