За попередніми даними, від злочинців постраждали понад 30 іноземців. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Кіберполіцію.

Дивіться також "Виявляв жвавий інтерес": Міндіч хотів купити половину компанії, яка виготовляє "Фламінго"

Як викрили масштабну злочинну схему?

Співробітники Головного слідчого управління спільно з правоохоронцями ЄС та за підтримки кіберполіції й СБУ провели ефективну спецоперацію й затримали фігурантів злочину.

Під час обшуків у кол-центрі, помешканнях і автомобілях фігурантів вилучили понад 1,4 мільйона доларів, майже 5,8 мільйона гривень і 17 тисяч євро готівкою, а також техніку, носії інформації та чорнові записи.

Правоохоронці викрили шахрайську схему та затримали фігурантів / Фото Нацполіції

Слідство встановило, що організатори створили псевдобіржові онлайн-ресурси, де демонстрували потенційним інвесторам вигадані прибутки. Для цього так звані "менеджери" кол-центру через віддалений доступ встановлювали на комп'ютери клієнтів спеціальні програми та показували штучно намальовані графіки успішних торгів.

До слова, Кіберполіція у 2024 році запустила ініціативу "Кібербезпека.UA", у межах якої надала поради для захисту персональних даних онлайн.

Після того як постраждалі переказували гроші на криптогаманці, члени групи виводили їх у готівку через обмінні пункти в Києві. Лише п'ятеро інвесторів втратили таким чином понад 8,2 мільйона гривень.

Дивіться кадри спецоперації / Відео Нацполіції

Трьом ключовим учасникам уже повідомили про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, а слідчі звернулися до суду з клопотанням про їх арешт.

Окремо ідентифіковано 15 працівників кол-центру – їм також готують підозри. Злочинцям загрожує до 12 років ув'язнення.

Що ще відомо про діяльність поліції у викритті шахрайських схем?