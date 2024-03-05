Членам злочинної організації оголосили підозру та вже обрали запобіжні заходи. Коли справу доведуть у судовому порядку, цим людям загрожує до 12 років ув'язнення.

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Кіберполіція викрила злочинців у Києві

У кіберполіції зазначили, що столичні кіберполіцейські спільно зі слідчими виявили і припинили діяльність злочинної організації, учасники якої шахрайським чином заволодівали коштами громадян.

Організували протиправну діяльність двоє жителів Київської області, які залучили до неї ще сімох осіб з Києва, Житомирської, Вінницької та Рівненської областей.

Правоохоронці з'ясували, що підозрювані через телеграм-канали поширювали оголошення щодо заробітку на криптовалюті та надалі вели листування з потенційними жертвами,

– зазначили у кіберполіції.

Для цього на території Київської області зловмисники облаштували діяльність двох кол-центрів. Оператори переконували потерпілих переказувати власні віртуальні активи на заздалегідь створені зловмисниками криптогаманці.

Кіберполіція викрила шахраїв, що привласнювали віртуальні гроші громадян / Фото Національної поліції

"Щоб увійти в довіру до громадян та заохотити їх перераховувати більш значні суми, зловмисники спочатку повертали "інвестиції" з невеликим надлишком, однак надалі привласнювали заощадження та переставали виходити на зв’язок", – повідомили кіберполіцейські.

Правоохоронці провели 28 обшуків за адресами проживання та в автомобілях підозрюваних осіб. Поліції вдалося вилучити десятки мобільних телефонів, комп'ютерну техніку, 36 банківських карток, майже дві сотні сім-карток мобільних операторів, понад 54 тисячі доларів, два автомобілі, ринкова вартість кожного з яких може становити 20 – 25 тисяч доларів США.

Зрештою слідчі оголосили 9 особами про підозру за створення, керівництво, участь у злочинній організації, а також шахрайство. Чотирьом особам уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще п’ятьох підозрюваних суд помістив під домашній арешт.

У кіберполіції зауважили, що повне коло потерпілих людей та загальна сума завданих збитків наразі встановлюють правоохоронці.

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