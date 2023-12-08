Аферисти пропонують передивлятися короткі відео та ставити "лайки" у популярних соціальних мережах за гроші. Кіберполіція закликала не поспішати виконувати вказівки незнайомців та надавати конфіденційну інформацію. Це також стосується переказів грошей на рахунки сторонніх осіб.

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Яким чином діють шахраї

Однією з поширених шахрайських схем є пропозиція легкого заробітку за перегляд відеоконтенту. Відповідні повідомлення аферисти розповсюджують у популярних месенджерах.

Потрібно нібито лише перейти за надісланими посиланнями та ставити вподобайки до відео в TikTok або ж відгуки в Google-картах.

За виконані завдання зловмисники можуть виплачувати від 100 до 500 гривень, щоб увійти в довіру до потенційної жертви. У такий спосіб вони збирають персональні дані, зокрема інформацію про банківську карту,

– йдеться в повідомленні.

Згодом аферисти пропонують приєднатися до так званої "робочої групи" з можливістю значно більшого заробітку. Людина отримує завдання оплатити придбання товарів чи послуг, визначених адміністратором групи.

Спершу це відносно невелика сума. Є навіть шанс отримати виплату на картку після першого разу. Таким чином шахраї ще більше втираються в довіру.

Пізніше адміністратори пропонують придбати неіснуючий товар за значно вищими цінами, де треба ввести конфіденційну платіжну інформацію. Внаслідок цього зловмисники отримують доступ до рахунків жертв та привласнюють їх заощадження.

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Як цього уникнути

Щоб не стати жертвою шахраїв кіберполіція рекомендує надавати перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням, а також не довіряти пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма.

Не варто здійснювати переказ коштів на невідомі рахунки та розповсюджувати конфіденційну інформацію стороннім або ж на підозрілих сайтах. Небезпечним також може бути перехід за сумнівними гіперпосиланнями.

Якщо ж інформацію про банківську карту розголошено, слід звернутися до банку та заблокувати картку. У разі виявлення фактів шахрайства необхідно негайно повідомити в кіберполіцію.

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