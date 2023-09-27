Шахрайську схему зупинили у Києві. В українській столиці 26-річний чоловік організував протиправний "бізнес".

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Він ретельно продумав деталі злочину, а також – розподілив злочинні обов'язки поміж знайомими. Разом вони створили три фіктивні підприємства. Вони мали начебто надавати юридичні послуги. Мовилося про сферу працевлаштування за кордоном.

Аферисти також рекламували свої "послуги" в інтернеті. Спілкування здійснювалося у форматі call-центру. Основною умовою була передоплата. Після отримання грошей на підконтрольні рахунки шахраї "зникали",

– мовиться у повідомленні.

Загалом за час своєї "діяльності" зловмисники ошукали 180 людей та заробили 2 мільйони гривень. Фігурантам справи станом на 27 вересня 2023 року вже повідомили про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Подружжя продавало воїнам безплатні автівки

У Києві викрили подружжя, яке продавало військовим автомобілі, передані ЗСУ безплатно від небайдужих громадян Литви. Щоб замаскувати свої темні справи, чоловік та дружина створили благодійний фонд. Загалом вони "заробляли" за одну автівку від 5 до 10 тисяч доларів.