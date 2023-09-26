Працівники ДБР разом із Нацполіцією викрили сімейну пару. Встановлено, що у такий спосіб вони ввезли 30 автівок зі звільненням від сплати митних платежів.

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Деталі справи

Подружжя з Києва були власниками благодійного фонду та мали відповідні пільги під час митного оформлення транспортних засобів. Але замість того, щоб передавати безплатно отримані за кордоном автівки, пара продавала їх військовим.

Після продажу автівок так звані "благодійники" підробляли фіктивні акти прийому – передачі про нібито безоплатну передачу автівок ЗСУ.

25 вересня правоохоронці викрили ділків при спробі продажу трьох автівок, отриманих безоплатно в Литві. Подружжя намагалося продати ці автівки військовослужбовцям за 13 тисяч доларів,

– зазначено у повідомлені ДБР.

Загалом зловмисники отримували від 5 до 10 тисяч доларів за один транспортний засіб.

Затримання злочинців / Фото ДБР

Чоловіка вже затримано. Йому та дружині може загрожувати до 7 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Варто додати, що зараз також перевіряють можливу причетність до злочину посадових осіб митниці та військових формувань, які могли сприяти незаконній легалізації автівок.

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