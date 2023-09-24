Про скандальний випадок повідомляють у мережі. До слова, адміністрація закладу вже перепросила за інцидент, передає 24 Канал.

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"Це не наше рішення, це – адміністрація"

У мережі опублікували кадри, на яких військовому відмовляють у вході в заклад, бо він "у камуфляжі". Охоронець пояснив, що таке рішення ухвалила адміністрація. Чоловік заявив, що буцімто у закладі існує "дрес-код", якому, вочевидь, військовий не відповідає.

Це не наше рішення, це – адміністрація. Не треба тут якось "виступати". Тут не у військових справа, у нас дрес-код є. Просто камуфляжні штани у нього,

– говорить охоронець.

Військового не пустили у заклад у Тернополі: дивіться відео (Увага! Присутня ненормативна лексика! 18+)

Повідомляють, що інцидент стався у закладі "Noname bar". Військовий, якого не пустили у заклад, як стверджують у мережі, приїхав у відпустку до Тернополя з Авдіївки.

Нині адміністрація закладу перепросила за скандальний інцидент. Там наголосили, що сталася "помилка з їхньої сторони", й заявили, що така ситуація більше не повториться.



Адміністрація закладу перепросила за інцидент / Скриншот

У Запоріжжі військового не пустили у кав'ярню

У червні 2023 року в Запоріжжі стався гучний скандал через те, що військового не пустили на територію пляжно-відпочивального комплексу Pool & Beach, аби випити кави. Адміністраторка пояснила свою відмову тим, що військовий був у формі. Вона заявила, що солдат ЗСУ своїм виглядом може "трохи відволікати та злякати дітей і дорослих", а щоб потрапити до кав'ярні, йому було потрібно пройти через дитячу зону.

Військовий попросив зробити виняток для нього, адже у той день чоловік святкував день народження. Втім, адміністраторка вкотре йому відмовила.

Після оприлюднення скандалу в мережі адміністрація закладу перепросила за інцидент і наголосила, що їхня співробітниця "некоректно висловила думки".