О скандальном случае сообщают в сети. К слову, администрация заведения уже извинилась за инцидент, передает 24 Канал.

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"Это не наше решение, это – администрация"

В сети опубликовали кадры, на которых военному отказывают во входе в заведение, потому что оно "в камуфляже". Охранник объяснил, что такое решение приняла администрация. Мужчина заявил, что якобы в заведении существует "дресс-код", которому, очевидно, военный не отвечает.

Это не наше решение, это администрация. Не надо здесь как-то "выступать". Здесь не в военных дело, у нас дресс-код есть. Просто камуфляжные штаны у него,

– говорит охранник.

Военного не пустили в заведение в Тернополе: смотрите видео (Внимание! Присутствует ненормативная лексика! 18+)

Сообщается, что инцидент произошел в заведении "Noname bar". Военный, которого не пустили в заведение, как утверждают в сети, приехал в отпуск в Тернополь из Авдеевки.

Администрация заведения уже извинилась за скандальный инцидент. Там подчеркнули, что произошла "ошибка с их стороны" и заявили, что такая ситуация больше не повторится.



Администрация заведения извинилась за инцидент / Скриншот

В Запорожье военного не пустили в кафе

В июне 2023 года в Запорожье произошел громкий скандал из-за того, что военного не пустили на территорию пляжно-отдыхающего комплекса Pool & Beach, чтобы выпить кофе. Администратор объяснила свой отказ тем, что военный был в форме. Она заявила, что солдат ВСУ своим видом может "немного отвлекать и испугать детей и взрослых", а чтобы попасть в кафе, ему нужно было пройти через детскую зону.

Военный попросил сделать исключение для него, ведь в тот день мужчина праздновал день рождения. Впрочем, администратор в очередной раз ему отказала.

После обнародования скандала в сети администрация заведения извинилась за инцидент и подчеркнула, что их сотрудница "некорректно высказала мнения".