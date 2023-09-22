Для ударов этот сержант применил биту. Инцидент произошел во время построения в этой воинской части.

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Что известно о скандале в воинской части Николаевской области

Военный Константин Довгий находится на активной службе с сентября 2022 года. К сожалению, он не смог попасть на передовую из-за ранения ноги, которое получил во время учебы на наводчике САУ.

После реабилитации в Одессе мужчина возобновился на службе во рту запаса одной из бригад ВСУ. Однако между ним и руководством возникло напряжение, которое привело к конфликтам. В частности, история с его избиением произошла 11 августа 2023 года.

"На построение вывели. Назвал какую-то фамилию. Это из новоприбывших, не помню. (Сержант. – 24 Канал) поставил его перед строем и сказал, что поступила жалоба, что он приставал к девочке несовершеннолетней, угрожал матери этой девочки", – рассказал Довгий.

Дальше с этого бойца сорвали крестик и шеврон. А сам сержант, по имени Александр Тирон, начал избивать его битой.

Он изо всех сил ударил его по ноге в колено. Все в строю начали говорить: "Зачем?" Я единственное, что сказал: "Не бей его". Он говорит: "Я этого ждал". И подходит ко мне, битой бьет мне по животу. И потом стал избивать. Я тут закрывал голову. У меня гематома, здесь у меня шишка,

– отметил военный.

В конце концов, Довгий попросил заместителя по морально-психологическому обеспечению Ярослава Гуменюка вызвать Военную службу правопорядка, на что получил отказ. В то же время военнослужащий утверждает, что после инцидента и огласки сержант Тирон угрожал ему и другим потерпевшим.

Что говорят об этом инциденте в полиции

Журналисты издания обратились за ответом в полицию, которая подтвердила, что обращение Константина Довгого было официально внесено в журнал единого учета. Кроме того, его также внесли в Единый реестр досудебных расследований, поскольку в нем есть предварительные признаки уголовного преступления – умышленное нанесение легких телесных повреждений.

В ответ на продолжающееся расследование пресс-офицер бригады отказался давать какие-либо заявления по поводу инцидента. Так же командир роты, который во время события был в отпуске, также отказался от комментариев. При этом контактную информацию фигурантов сержанта пресс-служба не разглашает.

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