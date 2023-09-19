Харьковчанина якобы более 5 суток удерживают в ТЦК в Самборе Львовской области, избивают, унижают и угрожают пистолетом. В территориальном центре комплектования сообщили, что обстоятельства происшествия выясняются.

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В сеть попало видео избиения

В сети распространяли видео, где двое мужчин в военной форме избивают мужчину в гражданской одежде. Он сидит на кровати, а его бьют и угрожают оружием. Мужчина в военной форме также бил его ногами.

Избиение мужчины: смотрите видео

Достоверность видео нигде не подтверждена.

Что сказали в ТЦК

В территориальном центре комплектования Львовской области отметили, что на видео видна часть происшествия, поэтому что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих – выясняется.

На время служебной проверки данные военнослужащие отстранены от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств. Руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка,

– говорится в сообщении.

ГБР открыло уголовное производство

ГБР открыло уголовное производство по факту издевательств в военкомате Самбора.

Предварительно, событие произошло 19 сентября, в помещении Самборского Территориального центра комплектования и соцподдержки.

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия.

Сотрудники ГБР на месте происшествия устанавливают все обстоятельства инцидента.

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