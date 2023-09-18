Там подчеркнули, что дадут оценку инцидента и проведут необходимые действия в отношении работников. Известно, что представители центра комплектования обратились к молодому человеку, когда тот стоял на остановке.
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ТЦК назначил проверку
Во Львове четыре работника ТЦК силой пытались затолкать мужчину в автомобиль. Местному жителю удалось запечатлеть событие на мобильный телефон. Как утверждает оператор, рабочие ТЦК обратились к парню, когда тот стоял на остановке.
На инцидент сразу отреагировали во Львовском областном ТЦК. Там заявили, что назначили служебную проверку, по результатам которой дадут правовую оценку и примут соответствующие меры.
В областном центре комплектования отметили, что граждане в возрасте от 18 до 60 лет, во время действия военного положения должны постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы. По требованию их следует предоставлять для проверки уполномоченным лицам общих патрулей.
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Проверки центров комплектования
- ДБР рассказало, что сейчас открыто более 100 уголовных производств против работников ТЦК Около 10 обвинительных актов уже было передано в суд – они ожидают приговора правоохранителей.
- В частности, в Киеве, Одессе и Харьковской области задержали 4 военных чиновников, которые устроили "бизнес" на ухилянтах Им светит по 10 лет тюрьмы за "продажу" ухилянтам справок о тяжелых болезнях.
- Владимир Зеленский 17 августа заявил об увольнении всех председателей ТЦК. Он сообщил, что их места займут ветераны войны. Такое вливание военнослужащих, имеющих опыт боевых действий и ранения, имеет очистить от коррупционных желаний деятельности ТЦК