Там подчеркнули, что дадут оценку инцидента и проведут необходимые действия в отношении работников. Известно, что представители центра комплектования обратились к молодому человеку, когда тот стоял на остановке.

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ТЦК назначил проверку

Во Львове четыре работника ТЦК силой пытались затолкать мужчину в автомобиль. Местному жителю удалось запечатлеть событие на мобильный телефон. Как утверждает оператор, рабочие ТЦК обратились к парню, когда тот стоял на остановке.

На инцидент сразу отреагировали во Львовском областном ТЦК. Там заявили, что назначили служебную проверку, по результатам которой дадут правовую оценку и примут соответствующие меры.

В областном центре комплектования отметили, что граждане в возрасте от 18 до 60 лет, во время действия военного положения должны постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы. По требованию их следует предоставлять для проверки уполномоченным лицам общих патрулей.

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Проверки центров комплектования