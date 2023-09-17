Существует несколько типов повесток для военнообязанных. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

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Какие есть типы повесток

Повестка для уточнения данных,

Повестка для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), которая обязывает призывника пройти медобследование.

(ВВК), которая обязывает призывника пройти медобследование. Мобилизационное предписание. Его выдают военнообязанному после прохождения ВЛК при подтверждении пригодности к службе.

Отметим, что повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП, но и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений. В случае игнорирования повестки предусмотрена уголовная ответственность.

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