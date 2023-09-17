Існує декілька типів повісток для військовозобов'язаних. Детальніше про це – розповість 24 Канал.
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Які є типи повісток
- Повістка для уточнення даних,
- Повістка для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), яка зобов'язує призовника пройти медобстеження.
- Мобілізаційне розпорядження. Його видають військовозобов'язаному після проходження ВЛК у разі підтвердження придатності до служби.
Зауважимо, що повістку може вручити не лише посадова особа ТЦК та СП, а й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти. У разі ігнорування повістки передбачена кримінальна відповідальність.
Які категорії чоловіків не підлягають мобілізації восени 2023 року
- працівники, які мають бронь за державними органами, підприємствами, установами чи організаціями;
- багатодітні батьки та батьки-одинаки;
- особи з інвалідністю I – III груп, а також люди, що є опікунами осіб з інвалідністю / недієздатних осіб;
- чоловіки та жінки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I-II груп або з важкою хворобою, яка підтверджена спеціальною лікарсько-консультативною комісією;
- особи, які взяли на себе відповідальність за дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, які ще не досягли 18-річного віку, включаючи опікунів, піклувальників, усиновителів та названих батьків;
- особи, які доглядають за ріднею з тяжкими хворобами / інвалідністю I-II груп, та які потребують постійного догляду;
- чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки й оборони;
- особи, які втратили (смерть / зникли безвісти) близьких родичів під час їхньої участі в Антитерористичній операції (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші).