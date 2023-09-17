Існує декілька типів повісток для військовозобов'язаних. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

Важливо Екстрадиція з-за кордону і військові е-квитки: як пройде осіння мобілізація 2023 і кого призвуть

Які є типи повісток

Повістка для уточнення даних,

Повістка для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), яка зобов'язує призовника пройти медобстеження.

(ВЛК), яка зобов'язує призовника пройти медобстеження. Мобілізаційне розпорядження. Його видають військовозобов'язаному після проходження ВЛК у разі підтвердження придатності до служби.

Зауважимо, що повістку може вручити не лише посадова особа ТЦК та СП, а й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти. У разі ігнорування повістки передбачена кримінальна відповідальність.

Які категорії чоловіків не підлягають мобілізації восени 2023 року