Мобілізації підлягають не всі, є численні винятки, наприклад, за станом здоров'я. Список хвороб, з якими не мобілізовуватимуть чоловіків, регулярно розширюється. Там, зокрема, є хворі на СНІД, гепатит, туберкульоз та інші тяжкі захворювання. Детально про мобілізацію восени 2023 року читайте в матеріалі 24 Каналу "Екстрадиція з-за кордону і військові е-квитки: як пройде осіння мобілізація 2023 і кого призвуть".

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Хто не служитиме восени 2023 року

Не підлягатимуть мобілізації ті, хто нещодавно переніс операцію чи має значні деформації кісток. Не призиватимуть на службу і тих, хто відбуває покарання за тяжкі злочини або тих, хто вже відбув його.

Список категорій людей, який мають право на відстрочку від служби, із серпня 2023 року був розширений. Нині він включає такі категорії громадян:

працівники, які мають бронь за державними органами, підприємствами, установами чи організаціями;

багатодітні батьки та батьки-одинаки;

особи з інвалідністю I – III груп, а також люди, що є опікунами осіб з інвалідністю / недієздатних осіб;

чоловіки та жінки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I-II груп або з важкою хворобою, яка підтверджена спеціальною лікарсько-консультативною комісією;

особи, які взяли на себе відповідальність за дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, які ще не досягли 18-річного віку, включаючи опікунів, піклувальників, усиновителів та названих батьків;

особи, які доглядають за ріднею з тяжкими хворобами / інвалідністю I-II груп, та які потребують постійного догляду;

чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки й оборони;

особи, які втратили (смерть / зникли безвісти) близьких родичів під час їхньої участі у Антитерористичній операції (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші).

Цей список не є вичерпним і не охоплює всі категорії та особливості випадків тих, хто звільняється від мобілізації відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Як служитимуть жінки

З 1 жовтня 2023 року українки 18 – 60 років, які мають медичні та/або фармацевтичні спеціальності та придатні до служби за станом здоров'я, мають ставати на військовий облік. А також реєструватися в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Утім, це не означає, що їх одразу відправлять на фронт.

Також не всі обмеження, актуальні для військовозобов'язаних чоловіків, будуть поширюватися на жінок. Наприклад, військовослужбовиці зможуть спокійно їздити за кордон у відпустку чи відрядження – для цього достатньо буде показати документи від керівника, який схвалив поїздку.