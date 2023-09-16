Мобилизации подлежат не все, есть многочисленные исключения, например, по состоянию здоровья. Список болезней, с которыми не будут мобилизовывать мужчин, регулярно расширяется. Там, в частности, есть больные СПИДом, гепатитом, туберкулезом и другими тяжелыми заболеваниями. Подробно о мобилизации осенью 2023 года читайте в материале 24 Канала "Экстрадиция из-за границы и военные е-билеты: как пройдет осенняя мобилизация 2023 года и кого призовут".

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Кто не будет служить осенью 2023 года

Не будут подлежать мобилизации недавно перенесшие операцию или те, кто имеет значительные деформации костей. Не будут призывать на службу и отбывающих наказание за тяжкие преступления или тех, кто уже отбыл его.

Список категорий людей, имеющих право на отсрочку от службы, с августа 2023 года был расширен. В настоящее время он включает следующие категории граждан:

работники, имеющие бронь за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями;

многодетные родители и родители-одиночки;

лица с инвалидностью I – III групп, а также люди, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью / недееспособных лиц;

мужчины и женщины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I – II групп или с тяжелой болезнью, подтвержденной специальной врачебно-консультативной комиссией;

лица, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, еще не достигших 18-летнего возраста, включая опекунов, попечителей, усыновителей и названных родителей;

лица, которые ухаживают за родней с тяжелыми болезнями / инвалидностью I – II групп и нуждаются в постоянном уходе;

мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне;

лица, потерявшие (смерть / пропавшие без вести) близких родственников во время их участия в Антитеррористической операции (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие).

Этот список не исчерпывающий и не охватывает все категории и особенности случаев тех, кто освобождается от мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Как будут служить женщины

С 1 октября 2023 украинки 18 – 60 лет, имеющие медицинские и/или фармацевтические специальности и пригодные к службе по состоянию здоровья, должны становиться на воинский учет. А также регистрироваться в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Впрочем, это не значит, что их сразу отправят на фронт.

Также не все ограничения, актуальные для военнообязанных мужчин, будут распространяться на женщин. Например, женщины-военнослужащие смогут спокойно ездить за границу в отпуск или командировку – для этого достаточно будет показать документы от руководителя, который одобрил поездку.