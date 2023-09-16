С октября 2023 женщины медицинских специальностей должны становиться на военный учет. При необходимости они могут быть мобилизованы в армию.
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На военный учет должны стать женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность
Впрочем, стоит отметить, что в настоящее время действует 3-летняя отсрочка, фактически превращающая процесс в "учет по собственному желанию".
Переходу на военный учет подлежат женщины 18 – 60 лет, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность. То есть речь идет не обо всех женщинах, а только о врачах, медсестрах и фармацевтах.
Какие специальности и профессии требуют становиться на учет
В перечень 12 специальностей или профессий, согласно которым женщины должны стать на военный учет и могут быть мобилизованы в настоящее время входят следующие:
- биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
- физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
- операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении;
- профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, а также медицины (кроме медицинских сестер);
- профессионалы медико-профилактического дела; научные сотрудники;
- вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер);
- профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;
- патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;
- другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);
- стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
- медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, ассистенты профессионалов-акушеров;
- профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармацевты, провизоры.