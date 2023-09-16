С октября 2023 женщины медицинских специальностей должны становиться на военный учет. При необходимости они могут быть мобилизованы в армию.

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На военный учет должны стать женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность

Впрочем, стоит отметить, что в настоящее время действует 3-летняя отсрочка, фактически превращающая процесс в "учет по собственному желанию".

Переходу на военный учет подлежат женщины 18 – 60 лет, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность. То есть речь идет не обо всех женщинах, а только о врачах, медсестрах и фармацевтах.

Важно уточнить – все они должны пригодиться к службе по состоянию здоровья.

Какие специальности и профессии требуют становиться на учет

В перечень 12 специальностей или профессий, согласно которым женщины должны стать на военный учет и могут быть мобилизованы в настоящее время входят следующие: