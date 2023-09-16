З жовтня 2023 року жінки медичних спеціальностей мають ставати на військовий облік. За необхідності вони можуть бути мобілізовані до війська.

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На військовий облік мають стати жінки, які здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність

Втім, варто зазначити, що наразі чинна 3-річна відстрочка, що фактично перетворює процес на "облік за власним бажанням".

Переходу на військовий облік підлягають жінки віком 18 – 60 років, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Тобто мова йде не про всіх жінок, а лише про лікарів, медсестер і фармацевтів.

Важливо уточнити – всі вони мають бути придатні до служби за станом здоров'я.

Які спеціальності та професії вимагають ставати на облік

До переліку 12 спеціальностей або професій, відповідно до яких жінки мають стати на військовий облік та можуть бути мобілізовані наразі входять такі: