З жовтня 2023 року жінки медичних спеціальностей мають ставати на військовий облік. За необхідності вони можуть бути мобілізовані до війська.
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На військовий облік мають стати жінки, які здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність
Втім, варто зазначити, що наразі чинна 3-річна відстрочка, що фактично перетворює процес на "облік за власним бажанням".
Переходу на військовий облік підлягають жінки віком 18 – 60 років, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Тобто мова йде не про всіх жінок, а лише про лікарів, медсестер і фармацевтів.
Які спеціальності та професії вимагають ставати на облік
До переліку 12 спеціальностей або професій, відповідно до яких жінки мають стати на військовий облік та можуть бути мобілізовані наразі входять такі:
- біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
- фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;
- оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров'я;
- професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, а також медицини (крім медичних сестер);
- професіонали медико-профілактичної справи, наукові співробітники;
- допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер);
- професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології;
- патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства;
- інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства);
- стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
- медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів;
- професіонали в галузі лікувальної справи, стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, фармацевти, провізори.