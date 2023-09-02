В настоящее время в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки продолжаются проверки. Правоохранительные органы регистрируют нарушения и проводят досудебные расследования. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.
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Проверки ТЦК
Среди общества вопросы взяточничества и коррупции в ТЦК получили широкую огласку. Украинцы стремятся, чтобы территориальные центры комплектования работали честно и открыто.
В результате расследований в суд уже передано большое количество уголовных производств, связанных со злоупотреблением в составе территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Этот процесс продолжается, достаточно много уголовных производств, в которых либо объявлено о подозрении, либо будет объявлено о подозрении. С другой стороны, выполняя решение СНБО, были уволены руководители областного уровня, на их место назначаются новые руководители. Процесс идет,
– сказал Вениславский.
По его мнению, вливание военнослужащих, обладающих опытом боевых действий и ранениями, точно очистит от коррупционных желаний деятельности ТЦК.
"Многое зависит от руководителя, если он сформирует нулевую толерантность к таким действиям, то я думаю, что скоро мы получим другую оценку ТЦК", – отметил народный депутат.
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Коррупция в ТЦК и ВЛК
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