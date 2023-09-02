Наразі у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки тривають перевірки. Правоохоронні органи реєструють порушення й проводять досудові розслідування. Про це 24 Каналу розповів народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський.
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Перевірки ТЦК
Серед суспільства питання хабарництва та корупції у ТЦК набуло широкого розголосу. Українці прагнуть, щоб територіальні центри комплектування працювали чесно й відкрито.
Внаслідок розслідувань до суду вже передано велику кількість кримінальних проваджень пов'язаних зі зловживанням у складі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Цей процес продовжується, є достатньо багато кримінальних проваджень, у яких або оголошено про підозру, або буде оголошено про підозру. З іншого боку, виконуючи рішення РНБО, було звільнено керівників обласного рівня, на їх місце призначають нових очільників. Процес іде,
– мовив Веніславський.
На його думку, вливання військовослужбовців, які мають досвід бойових дій і поранення, точно очистить від корупційних бажань діяльності ТЦК.
"Багато залежить від керівника, якщо він сформує нульову толерантність до таких дій, то я думаю, що скоро ми отримаємо іншу оцінку ТЦК", – зазначив народний депутат.
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Корупція у ТЦК та ВЛК
- Командира Вінницького відділення військкомату затримали під час отримання хабаря. 52-річний чоловік придумав оригінальну схему з ухиленням від мобілізації. За свої послуги він просив у військовозобов'язаних 2 000 доларів.
- 22 серпня у низці військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей проводили обшуки. Слідчим вдалося встановити 388 осіб, які могли незаконно отримати постанови ВЛК про непридатність до військової служби.
- Голова однієї зі столичних ВЛК виготовляв довідки про непридатність до військової служби. Така послуга коштувала 10 000 доларів для однієї особи – це майже 370 тисяч гривень.