Командира відділення одного з відділів Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали під час отримання хабаря. Йому повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди.

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Яку схему вигадав співробітник ТЦК

Головний сержант продав військовозобов'язаним за 2000 доларів 70 бланків повісток. Документи були офіційні, але порожні. На них лише стояв підпис військового комісара та гербова печатка.

Працівник ТЦК підказав ухилянтам, як правильно заповнювати бланки. Також він їм пояснив, як незаконно користуватися паперами в межах Вінниччини, в том числі на блокпостах. "Клієнти" сподівалися предʼявити ці документи іншим представникам ТЦК, видаючи їх за справжні бланки та ухиляючись у такий спосіб від мобілізації.

Затримання підозрюваного на Вінниччині / Фото Офісу Генпрокурора



Протиправні дії сержанта, у разі використання незаповнених бланків повісток, надали б можливість близько 70 військовозобов'язаним підтвердити нібито отримання викликів до ТЦК та СП і ухилитися від проходження військової служби за мобілізацією,

– зазначається у повідомленні.

Його затримання проходило за участю співробітників СБУ та слідчих обласного главку поліції. Підозрюваному вже обрали запобіжний захід. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Ще кадри з місця подій / Фото Національної поліції



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