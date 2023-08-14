Представник ТЦК налагодив схему оформлення фіктивних довідок про непридатність до служби. Зокрема, він у змові з лікарями ВЛК сприяв виключенню потенційних призовників зі списків військкомату нібито за станом здоров'я.

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Працівник ТЦК може вийти під заставу

Вартість такої "послуги" становила від 4500 доларів. Після чого ухилянтам надавалась довідка про непридатність до проходження подальшої служби в лавах ЗСУ.

Правоохоронці затримали підозрюваного в Хмельницькому під час отримання коштів. Працівник ТЦК отримав від військовозобов'язаного 4 500 доларів.

За ці кошти військовослужбовець обіцяв здійснити вплив на військово-лікарську комісію та інших уповноважених осіб щодо визнання його непридатним до військової служби та подальшого встановлення групи інвалідності.

Як наслідок, особа із встановленим діагнозом не підлягатиме призову на службу та під час мобілізації зможе виїхати за кордон.

Посадовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про підозру за фактом зловживання впливом.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 214 тисяч гривень застави, а також відсторонено від посади. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

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