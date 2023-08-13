Зокрема, зміняться правила перетину кордону, а також норми видачі документів для перетину кордону. Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков.

Зверніть увагу Перевірки військкомів: у НАЗК розповіли, коли вони завершаться, та які перші результати

Що відомо про план для усунення причин корупції у військкоматах

Так, НАЗК на виконання рішення РНБО підготувало план заходів з усунення причин, які призводять до корупції у військкоматах.

Упродовж години цей план буде направлений у вигляді проєкту розпорядження уряду на затвердження Кабміну. Це важливо. Бо на сьогодні в Україні сотні й тисячі кримінальних проваджень, і тому без зміни правил ми не отримаємо нову ситуацію, коли всі центри комплектування працюватимуть доброчесно,

– розповів Новіков.

За його словами, зміняться правила перетину кордону, а також норми видачі документів для перетину кордону. До того ж проєкт розпорядження передбачає, що бази даних прикордонної служби та центрів комплектування будуть пов'язані між собою і забезпечать прозорість як ТЦК, так і пунктів перетину кордонів.

"Усього у військкоматах близько 6 тисяч працівників. Наявні 33 підозри – це свідчення, що більшість співробітників військкоматів доброчесні. Щоб і керівники військкоматів були доброчесними, потрібно відновити декларування і функції НАЗК з перевірки декларацій", – зазначив Новіков.

Чому назріло різке рішення звільнити всіх обласних військкомів

Нагадаємо, що під час засідання 11 серпня Ради національної безпеки і оборони України за головуванням Володимира Зеленського було ухвалене рішення про звільнення глав усіх обласних ТЦК. Політолог Володимир Фесенко вважає, що час від часу такі "кадроструси" потрібно вчиняти. Адже необхідно приводити до тями українських політиків, чиновників в різних державних інституціях.

Водночас він наголосив, що є необхідність не тільки у звільненнях очільників обласних ТЦК, скандальна діяльність яких набула великого розголосу. Також ще потрібна й системна робота.