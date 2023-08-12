Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що час від часу такі "кадроструси" потрібно вчиняти. Адже необхідно приводити до тями українських політиків, чиновників в різних державних інституціях.
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Потрібна системна робота
Водночас він наголосив, що є необхідність не тільки у звільненнях очільників обласних ТЦК, скандальна діяльність яких набула великого розголосу. Також ще потрібна й системна робота.
Ідея поміняти військкомів, які підтримували у військкоматах ще радянську корупційну традицію, на людей, які пройшли фронт та через поранення не можуть продовжувати воювати, давно обговорювалась. І можливо їхній досвід війни стане запобіжником проти спокус корупції,
– зазначив політолог.
Тим часом корупційна проблема торкнулась не тільки військкоматів та військово-лікувальних комісій, але й депутатів, чиновників. А тому потрібно відновити електронне декларування. Це один з системних інструментів протидії корупції.
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Викликає обурення людей
Щодо "кадрострусу", який ініціював РНБО та Президент України, то він пов'язаний з тим, що багато чиновників розслабились і почали жити, як до війни: хтось поїхав на відпочинок, хтось про корупцію згадав.
Вони намагаються схопити щось, поки мають шанс, тому що невідомо, що буде далі. А війна все спише. Вони діють теж в екстремальних умовах, але на свою користь. А у людей це викликає обурення.
Однак не можна покладатися тільки на Президента. Він обурений цими інцидентами так само як і пересічні українці. І саме тому у нього така безпрецедентна реакція. І я не пам'ятаю такого рішення, хоча протягом багатьох років спостерігаю за українським політикумом. Це стиль Зеленського,
– підкреслив Фесенко.
Проте не тільки Президент має розв'язувати ці проблеми. Має працювати система – зокрема, керівники відповідних відомств, система електронного декларування.
Що відомо про скандальні дії ТЦК
- Керівники ТЦК регулярно потрапляють у гучні скандали. Один з них набув особливо широкого розголосу – з колишнім начальником Одеського обласного ТЦК Євгеном Борисовим. Зазначимо, що слідством встановлено, що Борисов вказував своїм підлеглим, кого з військовозобов'язаних не призивати під час загальної мобілізації.
- Крім того, ДБР перевіряє власність Борисова, яки має будинок в Іспанії, вартість якого не відповідає офіційним статкам Борисова. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.
- Ще один скандал стався на Закарпатті з начальником одного з відділів Ужгородського районного ТЦК. Він у службовий час використовував солдатів для спорудження власного приватного будинку. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
- Крім того, глава Голосіївського військкомату столиці Олександр Гусарін переміщував військовозобов'язаних через кордон, отримуючи за це гроші. До того ж він був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ. Їм обом повідомлено про підозру.