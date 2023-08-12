Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що час від часу такі "кадроструси" потрібно вчиняти. Адже необхідно приводити до тями українських політиків, чиновників в різних державних інституціях.

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Потрібна системна робота

Водночас він наголосив, що є необхідність не тільки у звільненнях очільників обласних ТЦК, скандальна діяльність яких набула великого розголосу. Також ще потрібна й системна робота.

Ідея поміняти військкомів, які підтримували у військкоматах ще радянську корупційну традицію, на людей, які пройшли фронт та через поранення не можуть продовжувати воювати, давно обговорювалась. І можливо їхній досвід війни стане запобіжником проти спокус корупції,

– зазначив політолог.

Тим часом корупційна проблема торкнулась не тільки військкоматів та військово-лікувальних комісій, але й депутатів, чиновників. А тому потрібно відновити електронне декларування. Це один з системних інструментів протидії корупції.

Важливо! Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков розповів, що наразі його відомство проводить 135 моніторингів способу життя з загальної кількості керівників військкоматів – з 1 795 осіб. Однак це не означає, що в кожному з цих спостережень є порушення.

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Викликає обурення людей

Щодо "кадрострусу", який ініціював РНБО та Президент України, то він пов'язаний з тим, що багато чиновників розслабились і почали жити, як до війни: хтось поїхав на відпочинок, хтось про корупцію згадав.

Вони намагаються схопити щось, поки мають шанс, тому що невідомо, що буде далі. А війна все спише. Вони діють теж в екстремальних умовах, але на свою користь. А у людей це викликає обурення.

Однак не можна покладатися тільки на Президента. Він обурений цими інцидентами так само як і пересічні українці. І саме тому у нього така безпрецедентна реакція. І я не пам'ятаю такого рішення, хоча протягом багатьох років спостерігаю за українським політикумом. Це стиль Зеленського,

– підкреслив Фесенко.

Проте не тільки Президент має розв'язувати ці проблеми. Має працювати система – зокрема, керівники відповідних відомств, система електронного декларування.

Зверніть увагу! На засіданні РНБО 11 серпня були ухвалені рекомендації Ради нацбезпеки Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Він має призначити на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, після проходження ними перевірки СБУ. А Офісу Генерального прокурора рекомендовано разом з НАЗК та ДБР вжити додаткових заходів із протидії вчиненню корупційних правопорушень посадовцями ТЦК.

Що відомо про скандальні дії ТЦК