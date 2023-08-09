Водночас він наголосив, що порушення зафіксували не у всіх очільників ТЦК та СП. Новіков сказав, що більшість із військкомів все ж є доброчесними.

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У НАЗК розповіли про моніторинг життя військкомів

Новіков зазначив, що наразі відомство розпочало 135 моніторингів способу життя з загальної кількості керівного складу військкоматів, тобто з 1 795 осіб. Попри це, він наголосив, що це не означає те, що в кожному з цих спостережень варто очікувати порушення.

Не всі військкоми їздять на "Мерседесах". Більшість працівників військкоматів мають звичайне житло, "Ланос" і не мають вілл в Іспанії чи будь-де,

– підкреслив він.

Він відзначив, що, як правило, моніторинг способу життя підтверджує те, що більшість працівників є доброчесними. Водночас НАЗК продовжує моніторити способи життя військкомів, щоб виявити ймовірних порушників.

Що відомо про перевірки у ТЦК та СП