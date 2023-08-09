Водночас він наголосив, що порушення зафіксували не у всіх очільників ТЦК та СП. Новіков сказав, що більшість із військкомів все ж є доброчесними.
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У НАЗК розповіли про моніторинг життя військкомів
Новіков зазначив, що наразі відомство розпочало 135 моніторингів способу життя з загальної кількості керівного складу військкоматів, тобто з 1 795 осіб. Попри це, він наголосив, що це не означає те, що в кожному з цих спостережень варто очікувати порушення.
Не всі військкоми їздять на "Мерседесах". Більшість працівників військкоматів мають звичайне житло, "Ланос" і не мають вілл в Іспанії чи будь-де,
– підкреслив він.
Він відзначив, що, як правило, моніторинг способу життя підтверджує те, що більшість працівників є доброчесними. Водночас НАЗК продовжує моніторити способи життя військкомів, щоб виявити ймовірних порушників.
Що відомо про перевірки у ТЦК та СП
- Речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян розповіла про перші результати перевірки очільників ТЦК та СП. За її словами, наразі вже до 10 обвинувальних актів уже перебувають у суді, а щодо підозрюваних осіб проводиться досудове розслідування.
- Висловився про результати перевірки ТЦК та СП і глава держави Володимир Зеленський. Він сказав, що факти про виявлені зловживання у військкоматах – є огидними.
- Офіс генпрокурора також повідомив, що у Києві викрили начальника Голосіївського військкомату. Він за гроші переправляв військовозобов'язаних через кордон.
- Також запобіжний захід обрали військовому комісару на Закарпатті. Зокрема, він використовував солдатів для того, щоб йому будували дім.
- До того ж правоохоронці викрили, що одеський військком Єгор Смирнов з 24 лютого 2022 року став доларовим мільйонером. Тепер його відправили воювати на фронт.