Начальник одного з відділів Ужгородського районного ТЦК, якому солдати будували маєток, буде під вартою. Таке рішення 7 серпня ухвалив Личаківський суд Львова.
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Як покарають службовця
Закарпатського військкома триматимуть під вартою з 7 серпня до 2 жовтня. Проте він може внести заставу – 805 тисяч гривень. Тоді його звільнять з-під варти, а він має здати паспорти і візьме на себе зобов'язання перебувати у своєму населеному пункті.
Слідчі вважають, що військком перевищив повноваження: у службовий час використовував солдатів для будівництва власного приватного будинку. Ділянку він купив сам, а от оформив на родича. За такі дії йому загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Запобіжний захід мали обрати ще 4 серпня, та засідання перенесли: підозрюваному було зле.
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Останні новини про перевірки в ТЦК
Масштабний моніторинг у територіальних центрах комплектування триває, і стає відомо все більше огидних фактів.
- Наприклад, після Євгена Борисова "уславився" інший одеський військком і депутат із Южного Єгор Смірнов. Він став доларовим мільйонером: розбагатів, надаючи ділянки за винагороду, допомагаючи ухилянтам і "караючи" повістками своїх недругів.
- Це спричинило хвилю справедливого обурення. В Одеському ТЦК заявили, що відправлять Смірнова "на передні рубежі", а ДБР відкрило провадження.
- За словами Володимира Зеленського, усі виявлені факти щодо військкомів будуть представлені суспільству і всі розслідують у межах кримінальних проваджень. На переконання президента, у ТЦК мають працювати люди, які бачили війну та пройшли її. Над цією ініціативою вже працюють, тож у ТЦК, можливо, будуть робочі місця для ветеранів.