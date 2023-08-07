Начальник одного з відділів Ужгородського районного ТЦК, якому солдати будували маєток, буде під вартою. Таке рішення 7 серпня ухвалив Личаківський суд Львова.

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Як покарають службовця

Закарпатського військкома триматимуть під вартою з 7 серпня до 2 жовтня. Проте він може внести заставу – 805 тисяч гривень. Тоді його звільнять з-під варти, а він має здати паспорти і візьме на себе зобов'язання перебувати у своєму населеному пункті.

Слідчі вважають, що військком перевищив повноваження: у службовий час використовував солдатів для будівництва власного приватного будинку. Ділянку він купив сам, а от оформив на родича. За такі дії йому загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Запобіжний захід мали обрати ще 4 серпня, та засідання перенесли: підозрюваному було зле.

Зверніть увагу! Під час обшуків ДБР виявило в помешканні чоловіка російську символіку: футболку із гербом СРСР, георгіївські стрічки, прапор і військовий головний убір РФ, радянське посвідчення, партійний квиток члена забороненої партії та коробку із монетами Росії.

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