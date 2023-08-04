Про це 24 Каналу сказав військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, побратими лише сподіваються, що одеського військкома відправлять не до них.
До теми Повістка як спосіб покарання: що про це думають у ЗСУ
"Це не тусовка за інтересами – це Збройні Сили України. Не можна взяти військкома, дати йому автомат у зуби, бронік і посадити зі мною в окоп", – заявив Сазонов.
Одеського військкома Єгора Смирнова відправлять на фронт: дивіться відео
За його словами, Смирнов має звання майора, а тому муситиме керувати бригадою, батальйоном або навіть штабом. Вочевидь користі від такої "служби" буде більше російським окупантам, ніж українським захисникам.
Служба в ЗСУ – це честь, а не покарання
Якщо людина вчинила кримінальний злочин, то повинна відповідати згідно з нормами Кримінального кодексу. Відправляти на фронт підозрюваних – це майже те саме, що робить Росія зі своїми злочинцями.
Так, найбільше цим незадоволені українські бійці. Їм важливо розуміти, що поряд з ними надійна людина, яка прикриє та допоможе.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр погодилася з тим, що мобілізація як покарання абсолютно неприпустима. Міноборони неодноразово проводило наради з ТЦК, адже правильно спілкуватися з людьми дуже важливо.
Скандали з українськими військкомами: останні новини
- Чи не найбільшого резонансу набула справа одеського військкома Євгена Борисова. Він має віллу в Іспанії за 3 мільйони 950 тисяч євро, яка записана на тещу, та офіс за 2 мільйони євро, записаний на дружину.
- Крім того, начальник районного ТЦК на Закарпатті змушував підлеглих будувати йому дім. Під час обшуку у військкома знайшли російську та радянську символіку.
- До того ж у мережі з'явилось відео, де керівник Рівненського обласного ТЦК та СП Сергій Луцюк б'є биткою свого підлеглого. Той обіцяє, що "більше не буде", а йому погрожують.