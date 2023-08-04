Про це 24 Каналу сказав військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, побратими лише сподіваються, що одеського військкома відправлять не до них.

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"Це не тусовка за інтересами – це Збройні Сили України. Не можна взяти військкома, дати йому автомат у зуби, бронік і посадити зі мною в окоп", – заявив Сазонов.

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За його словами, Смирнов має звання майора, а тому муситиме керувати бригадою, батальйоном або навіть штабом. Вочевидь користі від такої "служби" буде більше російським окупантам, ніж українським захисникам.

Служба в ЗСУ – це честь, а не покарання

Якщо людина вчинила кримінальний злочин, то повинна відповідати згідно з нормами Кримінального кодексу. Відправляти на фронт підозрюваних – це майже те саме, що робить Росія зі своїми злочинцями.

Так, найбільше цим незадоволені українські бійці. Їм важливо розуміти, що поряд з ними надійна людина, яка прикриє та допоможе.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр погодилася з тим, що мобілізація як покарання абсолютно неприпустима. Міноборони неодноразово проводило наради з ТЦК, адже правильно спілкуватися з людьми дуже важливо.

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