ЗМІ виклало відео того, як буцімто Луцюк б'є биткою свого підлеглого.

У Державному бюро розслідувань повідомили: їхні працівники викрили посадовців Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які побили підлеглого та знущалися з нього.

Полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка,

– зазначили в ДБР.

Згідно з повідомленням ДБР, бив військовослужбовця сам керівник Рівненського обласного ТЦК, а керівник районного ТЦК знімав відео на телефон.

Що кажуть у Рівненському ТЦК

Пресслужба Рівненського ТЦК і СП не змогла надати 24 Каналу інформацію щодо цього. Як ствердили у пресслужбі, інформацію до їхнього відома не довели, а відео їм скинули щойно, тож не можуть сказати, на ньому Сергій Луцюк чи хтось інший. Представниця пресслужби запевнила: усе, що буде відомо, оперативно викладуть на своїй сторінці у фейсбуці.