СМИ выложило видео того, как Луцюк бьет битой своего подчиненного.

Пресс-служба Ровенского ТЦК и СП не смогла предоставить 24 Каналу информацию по этому поводу. Как утверждают в пресс-службе, информацию до их сведения не довели, а видео им сбросили только, что, поэтому не могут сказать, на нем Сергей Луцюк или кто-то другой. Представитель пресс-службы заверила: все, что будет известно, оперативно выложат на своей странице в фейсбуке.

Что говорят в ДБР

В Государственном бюро расследований сообщили: их работники разоблачили должностных лиц Ровенских областного и районного территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые избили подчиненного и издевались над ним.

Полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного ТЦК и СП планирует доложить об их нарушениях во время службы. Они решили этого не допустить и избили мужчину,

– отметили в ГБР.

Согласно сообщению ДБР, избивал военнослужащего сам руководитель Ровенского областного ТЦК, а руководитель районного ТЦК снимал видео на телефон.