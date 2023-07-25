Владимир Зеленский отметил, что миллионы украинцев и украинок ежедневно максимально сосредоточены на защите государства и жизни. Президент обратился к тем лицам, которые считают, что полномасштабная война России против Украины где-то далеко от них.

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Зеленский предупредил госчиновников

Президент дал понять, что купол Верховной Рады, стены кабинетов или перечень полномочий не закроют таких людей от реальности.

Никто не простит ни депутатов, ни судей, ни "военкомов" или каких-либо других должностных лиц противопоставления себя государству. Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то заработок в "военкомате", кому-то там взятки в судах. Для любых государственных чиновников – это измена государственных принципов, это предательство интересов общества,

– подчеркнул украинский лидер.

Он напомнил, как украинцы делают все возможное и невозможное для победы над Россией и сохранения свободы. По его словам, когда постоянно чувствуешь, какую моральную силу для Украины обрели наши воины, а также когда все внимание уделено тому, чтобы наше государство имело артиллерию, дроны, ракеты и другое оружие, то любой поход госчиновника на пляж или его личное обогащение вместо интересов нашей страны вызывают по меньшей мере ярость.

Президент призвал депутатов, чиновников и других должностных лиц запомнить ту ярость, которую почувствовали миллионы украинцев. Зеленский подчеркнул, что они должны работать ради интересов украинского народа. Также он поблагодарил тех депутатов, которые действительно это делают.

Президент рассказал о судьбе коррупционеров и любителей "пляжей"

Глава государства пригрозил ответственностью тем госчиновникам, которые занимаются собственными интересами вместо государственных или пытаются получить командировку, чтобы просто отдохнуть.

А те, кто думает, как больше времени провести за границей и ищут себе "выгодные" командировки, чтобы можно было их совместить с бизнесом, с друзьями или "пляжами" – вас таких не будет. Не будет и тех, кто из-за каких-то своих выгод не хочет принимать решения, необходимые для нашей обороны или для европейской интеграции,

– сказал он.

Украинский президент подчеркнул, что должен быть принят каждый закон, необходимый для усиления позиций наших воинов. Также нужно принять все законы, необходимые для начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Зеленский заявил, что не хочет слышать никаких отговорок. По его словам, госчиновники нужны Украине, только если они работают ради нее.

Лидер прокомментировал скандал с одесским военкомом

Зеленский высказался и по поводу последствий ситуации с Евгением Борисовым, которого недавно задержали. После скандала с бывшим начальником Одесского областного ТЦК и СП в Украине началась проверка военкоматов. Глава государства ознакомился с предварительными результатами и заявил о наличии нелестных выводов. Он заверил, что правоохранители примут соответствующие меры, а общество все увидит.

Но хочу сказать всем таким "военкомам" и любым другим чиновникам, которые почему-то думают, что общество якобы просто подождет, что можно наглеть где-то в тылу. Мы выигрываем эту войну, которую начала Россия. И мы выигрываем для Украины такую государственную жизнь, которая будет достойна наших героических защитников, каждого и каждой, кто сейчас все свои силы отдает защите. Недостойным в такой жизни места нет,

– добавил президент.

О чем Зеленский говорил с Сунаком

Украинский лидер провел переговоры премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Он назвал этот разговор вполне практичным и четким. Зеленский и Сунак обсудили, как защитить Юг, в частности Одессу, от российского террора. Они обсудили возможные шаги по передаче Украине определенного количества ПВО. По его словам, Соединенное Королевство может стать тем лидером, чья помощь системами ПВО гарантирует реальную безопасность.

Он заявил, что с безопасности портов Украины в Черном море начинаются спокойствие и стабильность на мировом продовольственном рынке. Зеленский назвал продовольственную безопасность глобально важным приоритетом и частью Украинской формулы мира.

Зеленский также поблагодарил США за поддержку Украины. По его словам, Вашингтон передаст нашим защитникам артиллерию, ракеты для HIMARS, Patriot и NASAMS, дроны и "многое другое".

Зеленский оценил украинскую армию дронов

Как пояснил президент, во вторник, 25 июля, состоялась непубличная встреча с чиновниками, на которой были представлены результаты года армии дронов. Зеленский назвал ее стратегически важным событием.

По его словам, ему продемонстрировали не проект, а реальную украинскую армию дронов. На презентации показали разные виды украинских БПЛА, которые используются для обороны. Также состоялась встреча с производителями, проектировщиками и донорами.

Абсолютно нужны обороне все дроны – от довольно простых "Мавиков" до морских дронов и ударных дронов, способных действовать на большом расстоянии. Кстати, часто на Ставке мы обсуждаем эту тематику и часто – на повышенных тонах. Но результаты есть и это можно увидеть в новостях. Хорошие новости с применением украинских дронов будут чаще. И это важно,

– заметил президент.

В конце обращения глава государства заявил о принятии 25 июля двух указов. Он наградил 649 защитников и защитниц Украины. К сожалению, 218 из них отмечены государственными наградами посмертно. Президент призвал всех помнить, чего стоит государственность, свобода и достоинство.

Обращение Зеленского 25 июля: смотрите видео

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