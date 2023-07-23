Он отметил, что тогда украинская армия столкнулась с несколькими проблемами, помешавшими провести это наступление. Самой главной из них, по словам главы государства, было недостаточное количество боеприпасов.

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Зеленский объяснил, почему контрнаступление не произошло весной

Президент подчеркнул, что сроки начала контрнаступления сдвинулись, поскольку у нашего государства не было достаточного количества вооружения, а также обученного личного состава.

Мы этого не сделали, потому что, откровенно говоря, у нас не хватало боеприпасов и вооружений, и не хватало бригад, должным образом обученных на этом оружии,

– сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что термины сместились, поскольку учебные миссии наших военных в основном проходили за границей. В то же время, он отметил, что Украина все же начала это наступление.

Почему контрнаступление ВСУ замедлилось

Несмотря на то, что контрнаступление началось достаточно мощно, его темпы замедлились, поскольку Украина быстро использовала свои боеприпасы. Зеленский объяснил, что эта задержка дала России больше времени для осуществления мер, которые должны замедлить наше движение.

"И поскольку мы начали это чуть позже, можно сказать, что это дало России время для минирования всех наших земель и строительства нескольких линий обороны. И, безусловно, у них было даже больше времени, чем им было нужно", - подчеркнул президент.

Он отметил, что именно это послужило причиной снижения темпов движения. В то же время он рассказал, что наше государство не хотело терять своих людей, а наши военнослужащие не хотели из-за этого терять технику.

Да, я понимаю, что всегда лучше видеть победу быстрее. Этого мы тоже хотим. Но вопрос о цене этой победы. Поэтому не будем бросать людей под танки, буквально,

– подчеркнул президент.

Он также призвал планировать украинское контрнаступление так, как подсказывают наши аналитики и разведка. В заключение он заверил, что некоторая наша территория уже освобождена, а потому он верит в победу нашего государства.

Что известно о контрнаступлении ВСУ