Він зазначив, що тоді українська армія зіткнулася з кількома проблемами, які завадили провести цей наступ. Найголовнішою з них, за словами глави держави, була недостатня кількість боєприпасів.

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Зеленський пояснив, чому контрнаступ не відбувся навесні

Президент наголосив, що терміни початку контрнаступу зсунулися, оскільки наша держава не мала достньої кількості озброєння, а також навчаного особового складу.

Ми цього не зробили, тому що, відверто кажучи, у нас не вистачало боєприпасів і озброєнь, і не вистачало бригад, належним чином навчених на цій зброї,

– сказав він.

Зеленський також підкреслив, що терміни змістилися, оскільки навчальні місії наших військових в основному проходили закордоном. Водночас він зауважив, що Україна все ж почала цей наступ.

Чому контрнаступ ЗСУ сповільнився

Попри те, що контрнаступ розпочався доволі потужно, його темпи сповільнилися, оскільки Україна швидко використала свої боєприпаси. Зеленський пояснив, що ця затримка дала Росії більше часу для здійснення заходів, які мають сповільнити наш рух.

"І оскільки ми почали це трохи пізніше, можна сказати, що це дало Росії час для мінування всіх наших земель і будівництва кількох ліній оборони. І, безперечно, вони мали навіть більше часу, ніж їм було потрібно", –підкреслив президент.

Він зазначив, що саме це стало причиною зниження темпів руху. Водночас він розповів, що наша держава не хотіла втрачати своїх людей, а наші військовослужбовці не хотіли через це втрачати техніку.

Так, я розумію, що завжди краще бачити перемогу швидше. Цього ми також хочемо. Але питання в ціні цієї перемоги. Тому не кидаймо людей під танки, буквально,

– наголосив президент.

Він також закликав планувати український контрнаступ так, як підказують наші аналітики та розвідка. Наостанок він запевнив, що деяка наша територія вже звільнена, а тому він вірить в перемогу нашої держави.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ