Президент наголосив: Україна вже показала, що може збивати навіть ті ракети, якими російські терористи особливо хвалилися. Український лідер додав: захисникам нашого неба вдалося врятувати тисячі життів. Це стало можливим завдяки допомозі партнерів. Зокрема, наданим системам ППО.

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Україні потрібен повноцінний повітряний щит – лише так можна перемогти російський ракетний терор. Світ не повинен звикнути до російського терору – потрібно перемогти терор. І це можливо,

– наголосив Зеленський.

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Що кажуть в Офісі Президента

Андрій Єрмак заявив, що є декілька кроків, як світ має реагувати на цей терор. Насамперед Україні необхідні далекобійні ракети. Вони допоможуть знищити можливості російських окупантів з завдавання ударів. Окрім того, потрібно якнайшвидше поставити додаткові системи ППО. Вони допоможуть посилити захист українського неба.

Також необхідно посилити санкції проти країни-терористки. Росію потрібно ізолювати. Окрім того, необхідна демілітаризація українського Криму.