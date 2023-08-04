Об этом 24 Каналу сказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, побратимы только надеются, что одесского военкома отправят не к ним.

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"Это не тусовка по интересам – это Вооруженные Силы Украины. Нельзя взять военкома, дать ему автомат в зубы, броник и усадить со мной в окоп", – заявил Сазонов.

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По его словам, Смирнов имеет звание майора, а потому должен будет руководить бригадой, батальоном или даже штабом. Очевидно, пользы от такой "службы" будет больше российским оккупантам, чем украинским защитникам.

Служба в ВСУ – это честь, а не наказание

Если человек совершил уголовное преступление, то должен отвечать в соответствии с нормами Уголовного кодекса. Отправлять на фронт подозреваемых – почти то же, что делает Россия со своими преступниками.

Так, больше всего этим недовольны украинские бойцы. Им важно понимать, что рядом с ними надежный человек, который прикроет и поможет.

Замминистра обороны Анна Маляр согласилась с тем, что мобилизация как наказание совершенно недопустима. Минобороны неоднократно проводило совещания с ТЦК, ведь правильно общаться с людьми очень важно.

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