Чтобы избежать ответственности, военком оформил земельный участок под новостройкой на родственника. Разоблачили мужчину в рамках проверки деятельности ТЦК.
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Военным превысил свои полномочия
Правоохранители установили, что начальник ТЦК заставлял подчиненных строить ему дом. На строительстве следователи обнаружили 3 работника – они уже дают показания.
Во время обыска у начальника ТЦК изъяли 3,5 тысячи долларов, а также нашли георгиевские ленты, флаг и военный головной убор страны-террористки, футболку с логотипом "СССР", советское удостоверение, партийный билет члена запрещенной партии, коробку с монетами России. Сам военком родился на территории России.
В настоящее время мужчине доложено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий. Решается вопрос о мере пресечения и освобождении военкома. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Проверка военкома в Закарпатье: смотрите видео
Проверки ТЦК продолжаются: какие результаты
- Масштабные проверки ТЦК начались после скандала с одесским военкомом, который невероятно обогатился во время войны. В должности он "заработал" около 188 миллионов гривен.
- Владимир Зеленский заявил, что первые результаты проверок "неутешительные". Информацию о всех проверках общество увидит в скором времени.
- В общем, правоохранители уже провели более 100 обысков и разоблачили масштабные схемы уклонения от службы.
- К примеру, правоохранители разоблачили работников ТЦК, которые разоблачили схему в 3 областях. Цена вопроса для уклонистов начиналась от 9 тысяч гривен до 1,5 тысячи долларов.