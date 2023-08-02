Щоб уникнути відповідальності, військком оформив земельну ділянку під новобудову на родича. Викрили чоловіка у рамках перевірки діяльності ТЦК.
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Військком перевищив свої повноваження
Правоохоронці виявили, що начальник ТЦК змушував підлеглих будувати йому маєток. На будівництві слідчі виявили 3 працівників – вони вже дають показання.
Під час обшуку у начальника ТЦК вилучили 3,5 тисячі доларів, а також знайшли георгіївські стрічки, прапор і військовий головний убір країни-терористки, футболку із логотипом "СССР", радянське посвідчення, партійний квиток члена забороненої партії, коробку із монетами Росії. Сам військком народився на території Росії.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру у перевищенні влади і службових повноважень. Вирішується питання щодо запобіжного заходу та звільнення військкома. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Перевірка військкома на Закарпатті: дивіться відео
Перевірки ТЦК тривають: які результати
- Масштабні перевірки ТЦК розпочалися після скандалу з одеським військкомом, який неймовірно збагатився під час війни. На посаді він "заробив" близько 188 мільйонів гривень.
- Володимир Зеленський заявив, що перші результати перевірок "невтішні". Інформацію про всі перевірки суспільство побачить незабаром.
- Загалом правоохоронці вже провели понад 100 обшуків та викрили масштабні схеми ухиляння від служби.
- Наприклад, правоохоронці викрили працівників ТЦК, які організували схему у 3 областях. Ціна питання для уклоністів починалася від 9 тисяч гривень до 1,5 тисячі доларів.