Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. Генерал наголосив, що також попередньо відомо, що кількох очільників ТЦК підозрюють у незаконному збагачені, передає 24 Канал.
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Які перші результати перевірки ТЦК та СП
Павлюк наголосив, що минув перший місяць роботи Міноборони щодо перевірки ТЦК та СП. Зокрема, цю роботу міністерство вело у двох напрямках.
Зокрема, він наголосив, що спочатку працювали правоохоронні органи, які моніторили життя очільників колишніх військкоматів та слідкували, чи дотримуються ці люди чинного законодавства.
Поки що можна зробити висновки: 11 людей мають певні ознаки щодо незаконного збагачення, але це попередньо. Це все можна буде озвучувати після того, як детально буде проведена перевірка,
– сказав він.
Павлюк наголосив, що наразі правоохоронні органи продовжують працювати, і, за його словами, через 1 – 3 місяці міністерство остаточно оголосить усі результати цієї перевірки.
Генерал також додав, що іншим напрямком діяльності цих перевірок є робота комісій міністерства оборони, які вивчають саму систему ТЦК та СП, а також її проблематику.
"Зараз понад 2 тисячі звернень, які ми прийняли, вони показали ті проблеми, які існують у цьому напрямку. Тому перша ціль нашої роботи була зробити все, щоб робота ТЦК відповідала в першу чергу нормам чинного законодавства", – зазначив Павлюк.
Він наголосив, що важливим аспектом у цій роботі є те, що ці перевірки не мають зірвати процес загальної мобілізації в нашій державі. Крім цього, це має допомогти мінімізувати корупційні ризики у самих ТЦК та СП.
Які проблеми наразі має ТЦК та СП
Павлюк зазначив, що першочергово міністерство намагається розв'язати питання цифровізації ТЦК та СП.
Ми зараз закінчуємо опрацьовувати всі документи, які в нас є. Ще кілька місяців і ми сподіваємося завершити це все,
– наголосив він.
Генерал підкреслив, що наразі також пішла спільна робота серед міністерств. Зокрема, Міноборони підписує спільні накази з 8 міністерствами для того, щоб почав працювати реєстр резервістів.
"Він повинен працювати реєстром державним, тоді ми будемо бачити кожного військовозобов'язаного, його рух і буде тяжко робити якісь кроки незаконні. Ми зможемо мінімізувати в цьому напрямку всі корупційні ризики", – сказав Павлюк.
Крім цього, міністерство також звернулися до Офісу Президента, для того, щоб максимально залучити військові адміністрації й керівництво ОТГ до процесу мобілізації. Адже це вони мають робити за законом.
Раніше поліція затримала посадовців ТЦК у 3 областях
- У Нацполіції 26 липня повідомили, що правоохоронці затримали посадовців ТЦК та СП у трьох областях нашої держави. Це сталося у Дніпропетровській та Чернівецькій областях, а також на Волині.
- Зокрема, ці очільники допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації. За це вони вставляли свій "прайс", який допоміг їм незаконно збагатитися.
- Також щодо результатів перевірок ТЦК та СП висловився і Володимир Зеленський. За його словами, ці результати є "невтішними".