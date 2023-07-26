Зеленський наголосив, що результати – невтішні. Правоохоронці реалізують їх законним способом. Тоді суспільство усе побачить.

Зверніть увагу Ніхто не пробачить депутатам, суддям, військкомам, – Зеленський звернувся до українців

Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших "воєнкомів", окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить,

– наголосив український лідер.

Зеленський наголосив, що Україна виграє війну, яку розпочала Росія. Окрім того, українці виграють для своєї країни таке державне життя, яке буде гідним героїчних захисників та захисниць. Зеленський додав, що "негідним у такому житті місця немає".

Скандал з військкомом Борисовим

У 2023 році в Україні спалахнув скандал з одіозним військкомом Євгеном Борисовим. Його підозрюють у незаконному збагаченні. Мовиться, що під час воєнного стану він за гроші він видавав вказівки підлеглим щодо того, кого з військовозобов'язаних не варто призивати під час загальної мобілізації. За час повномасштабної війни у "скарбничку" сім'ї Борисова додалося майно. Зокрема, мовиться про нерухомість в Іспанії.

Борисова вже затримали. Станом на 25 липня суд відправив його під варту. Борисов бідкався через проблеми зі здоров'ям.