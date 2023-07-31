Об этом в эфире телемарафона заявил первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк. Генерал подчеркнул, что также предварительно известно, что несколько руководителей ТЦК подозреваются в незаконном обогащении, передает 24 Канал.

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Каковы первые результаты проверки ТЦК и СП

Павлюк подчеркнул, что прошел первый месяц работы Минобороны по проверке ТЦК и СП. В частности, эту работу министерство вело по двум направлениям.

В частности, он отметил, что сначала работали правоохранительные органы, которые мониторили жизнь руководителей бывших военкоматов и следили, соблюдают ли эти люди действующее законодательство.

Пока можно сделать выводы: 11 человек имеют определенные признаки незаконного обогащения, но это предварительно. Это все можно будет озвучивать после того, как подробно будет проведена проверка,

– сказал он.

Павлюк подчеркнул, что правоохранительные органы продолжают работать, и, по его словам, через 1 – 3 месяца министерство окончательно объявит все результаты этой проверки.

Генерал также добавил, что другим направлением деятельности этих проверок является работа комиссий министерства обороны, изучающих саму систему ТЦК и СП, а также ее проблематику.

"Сейчас более 2 тысяч обращений, которые мы приняли, они показали те проблемы, которые существуют в этом направлении. Поэтому первая цель нашей работы была сделать все, чтобы работа ТЦК отвечала в первую очередь нормам действующего законодательства", – отметил Павлюк.

Он подчеркнул, что важным аспектом этой работы является то, что эти проверки не должны сорвать процесс общей мобилизации в нашем государстве. Кроме того, это должно помочь минимизировать коррупционные риски в самих ТЦК и СП.

Какие проблемы пока есть ТЦК и СП

Павлюк отметил, что в первую очередь министерство пытается решить вопросы цифровизации ТЦК и СП.

Мы сейчас заканчиваем прорабатывать все имеющиеся у нас документы. Еще несколько месяцев и мы надеемся завершить это все,

– подчеркнул он.

Генерал подчеркнул, что также пошла совместная работа среди министерств. В частности, Минобороны подписывает общие приказы с 8 министерствами для того, чтобы заработать реестр резервистов.

"Он должен работать реестром государственным, тогда мы будем видеть каждого военнообязанного, его движение и будет тяжело делать какие-то незаконные шаги. Мы сможем минимизировать в этом направлении все коррупционные риски", – сказал Павлюк.

Кроме этого, министерство также обратилось в Офис Президента для того, чтобы максимально привлечь военные администрации и руководство ОТГ к процессу мобилизации. Это ведь они должны делать по закону.

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