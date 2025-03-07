Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Генштаба.

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Куда молодежь 18 – 24 лет планирует потратить средства за контракты

95 бригада полесских десантников – одна из тех шести бригад, где реализуется программа для молодежи.

Бойцы рассказали, куда потратят средства. Некоторые заметили: сейчас некуда тратить, ведь они проходят БЗВП в лесу, поэтому будут накапливать.

Военные сказали, на что хотят потратить средства:

стремятся купить дом для родителей, машину, открыть бизнес;

купить квартиру, телефон, поддержать бабушку или сестру;

приобрести амуницию, автомобиль для фронта, помочь родителям.

Несколько ребят указали: пошли служить не для того, чтобы заработать миллион.

"Этот проект о достойном финансовом вознаграждении, профессиональной боевой подготовке по стандартам НАТО, социальных гарантиях, которых не дает ни одна гражданская профессия. А также после года службы сможете выехать за границу, получить высшее образование бесплатно и взять ипотеку под 0%", – напомнили в Генштабе.

Все детали о "Контракте 18 – 24" можно узнать на сайте проекта.