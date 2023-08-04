Сам Егор Смирнов является военкомом и депутатом небольшого городка Южный в Одесской области. ДБР уже открыло уголовное дело.
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Военным отправится на фронт
Журналист и экснардеп Игорь Мосийчук сообщил, что одесский военком Егор Смирнов на время войны нажился около 1 миллиона долларов. Как заявил он, Смирнов предоставлял лицам участки за материальное вознаграждение – деньги или определенное имущество.
Также журналист сообщил, что военком злоупотреблял служебным положением. В частности, он помогал решать вопросы уклоняющимся, а своим обидчикам он вручал повестки.
Одесский областной ТЦК уже отреагировал на сообщение и заявил, что Егора Смирнова и двух его помощников перевели в одну из бригад, выполняющую задачи на переднем рубеже.
Командование однозначно осуждает любые способы незаконного обогащения, злоупотребления должностными полномочиями и не позволит прикрывать подобные сделки военной службой,
– заявили в ТЦК.
Правоохранительные органы уже инициировали проверку. ДБР открыло уголовное производство.
Скандалы вокруг украинских военных
- В июне журналисты нашли у одесского военкома Евгения Борисова автомобили и недвижимость в Испании на миллионы долларов. Правоохранители задержали Борисов. Пока у него конфисковали 6 элитных авто.
- В Ровенской области задержали главного военкома, который издевался над своими подчиненными. В частности, он избивал мужчину битой и заставлял "вымаливать прощение".
- В Закарпатье военком заставлял солдат строить ему поместье. Во время обыска у него изъяли советскую и российскую символику.