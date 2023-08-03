Следовательно, они сообщили о подозрении пяти сотрудникам ГСЧС нашего государства. В настоящее время в отношении этих лиц осуществляется досудебное расследование.

Интересно В МВД показали фрагмент из последнего интервью Дениса Монастырского

В ДБР рассказали о причинах крушения в Броварах

Правоохранители отметили, что, по данным следствия, должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. Это стало известно после того, как следователи ДБР возобновили поминутно день аварии, в том числе расшифровали "черные ящики".

Несмотря на предостережение внутренних инструкций и требований законодательства, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов,

– сказали в ДБР.

Следует отметить, что в январе 2023 года руководство МВД Украины запланировало визит в Харьковскую и Днепропетровскую области. Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары.



В ДБР воспроизвели движение вертолета до авиакатастрофы в Броварах / Инфографика ДБР

"Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его на позже, к моменту благоприятных погодных условий", – отметили правоохранители.

Поэтому из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения.

Впоследствии командир экипажа увидел препятствие – многоэтажный дом, и начал совершать манёвр облета, однако резко поднялся, потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра, в результате отсутствия необходимых навыков, допустил столкновение с землей,

– отметили в бюро.

Напоследок сказали, что при падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные авто. Тогда, кроме высокопоставленных должностных лиц МВД, в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые пришли в садик, а еще 31 человек, среди которых 11 детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Что известно об авиакатастрофе в Броварах