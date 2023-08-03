Следовательно, они сообщили о подозрении пяти сотрудникам ГСЧС нашего государства. В настоящее время в отношении этих лиц осуществляется досудебное расследование.
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В ДБР рассказали о причинах крушения в Броварах
Правоохранители отметили, что, по данным следствия, должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. Это стало известно после того, как следователи ДБР возобновили поминутно день аварии, в том числе расшифровали "черные ящики".
Несмотря на предостережение внутренних инструкций и требований законодательства, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов,
– сказали в ДБР.
Следует отметить, что в январе 2023 года руководство МВД Украины запланировало визит в Харьковскую и Днепропетровскую области. Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары.
В ДБР воспроизвели движение вертолета до авиакатастрофы в Броварах / Инфографика ДБР
"Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его на позже, к моменту благоприятных погодных условий", – отметили правоохранители.
Поэтому из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения.
Впоследствии командир экипажа увидел препятствие – многоэтажный дом, и начал совершать манёвр облета, однако резко поднялся, потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра, в результате отсутствия необходимых навыков, допустил столкновение с землей,
– отметили в бюро.
Напоследок сказали, что при падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные авто. Тогда, кроме высокопоставленных должностных лиц МВД, в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые пришли в садик, а еще 31 человек, среди которых 11 детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Что известно об авиакатастрофе в Броварах
- Авиакатастрофа в Броварах произошла 18 января 2023 года. Руководство МВД летело в одну из горячих точек. К сожалению, все, кто находился на борту, погибли. С руководством МВД, в частности, Денисом Монастырским, простились 21 января 2023 года.
- В результате этой катастрофы 14 человек погибли, среди них один ребенок. Пострадали 25 человек, в том числе 11 детей.
- После проведения расследования ДБР объявило о подозрении 5 должностным лицам ГСЧС. Также подозревается в преступлении и начальник службы безопасности полетов одного из отрядов. Ему инкриминировали служебную халатность, за что он может получить лишение свободы до 10 лет.