МВД напомнило, о чем говорил Денис Монастырский перед катастрофой в Броварах. Последнее интервью с министром внутренних дел транслировали на телемарафоне "Единые новости" 18 января 2023, однако оно было записано 31 декабря 2022 года.

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Фрагмент из последнего интервью Монастырского

Министр рассказывал, что после завершения войны в Украине будет наиболее разветвленная и опытная пиротехническая служба на континенте. И это то, что уже очень интересует европейских партнеров.

Мы говорим о вхождении нашей системы МВД в механизм гражданской защиты. Это такой механизм общеевропейской помощи в случаях чрезвычайных ситуаций. И они уже спрашивают: ваш опыт по разминированию, опыт по эвакуации, происходящий сейчас опыт пожаротушения. И как можно оказывать соответствующую помощь странам Европы. Они очень, очень заинтересованы,

– рассказывал Монастырский.

27 января – 9 дней после трагедии в Броварах