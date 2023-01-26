Среди погибших был командир вертолета, пилот и бортовой механик. Всего в авиакатастрофе погибли 17 человек.

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О гибели мужа-пилота жена узнала из новостей

В Броварах разбился 46-летний пилот Константин Коваленко. Его жена Олеся Коваленко узнала о смерти мужа, открыв новостную ленту. Она была вся заполнена сообщениями об авиакатастрофе, а на фото женщина увидела обломки красного вертолета.

Вертолет Super Puma не спутаешь с другим, а Константин в последнее время летал именно на таком. Накануне мужчина позвонил Алесе и попросил его не беспокоить, поскольку будет на задании.

Константин был военным вертолетчиком.

Летал на военном Ми-24, был с миротворческой миссией в Конго, Кот-д'Ивуаре, в Либерии.

Затем переучился на летчика-оператора Ми-8. С 2015 года вылетал в зону АТО, ежегодно по 2 – 3 месяца он был там.

В октябре 2021 года Константин вышел на пенсию и устроился работать в ГСЧС в Нежине. Олеся вспоминает, что снова переучился летать на французском Super Puma. Он был очень уверен в этом французском вертолете.



Алексей Коваленко с женой / Фото из фейсбука Олеси

Константин очень любил отдыхать вместе с семьей. Они с женой много ездили по Украине. Олеся до сих пор не может смириться с потерей мужчины.

Любимый мой, я долго не могла принять того, что тебя больше с нами нет... Сколько планов, сколько несбывшихся мечтаний. Любить буду вечно. Ты мой герой,

– написала женщина.

Механику Ивану Касьянову было всего 29 лет

Бортовым механиком вертолета был 29-летний Иван Касьянов из Нежина Черниговской области. Сестра Юлия напомнила, что Иван учился в Киеве в университете по специальности "вагонное хозяйство". Однако отмечает, что это было не по зову сердца, а просто потому, что "так надо". Поэтому после учебы Ваня сразу пошел работать в ГСЧС в Нежине, затем служил в армии.

Он у нас спокойный, не суетливый, взвешенный. Он даже если и смеялся, то как-то тихо, чуть-чуть улыбался. С ним всегда было комфортно,

– вспоминает сестра.

После армии Иван вернулся в ГСЧС, затем стал бортовым механиком вертолета. Юлия замечает, о вертолете Иван мог рассказывать часами, в его телефоне было полно таких фото.

На своей жене Иван женился прошлым летом, хотя познакомились 6 лет назад. Парень мечтал о новой машине, но мечту откладывал на потом, потому что поначалу хотел приобрести жилье. Очень хотел детей.

Мать Ивана все время волновалась о сыне и просила его перевестись на наземную работу. Он даже уже поговорил с командиром эскадрильи об этом, но осуществить задуманное так и не успел.



29-летний Иван Касьянов / Фото "Обозреватель"

Командир вертолета принимал участие в АТО и ООС

Третьим погибшим оказался командир вертолета, 46-летний Александр Василенко из Сум. Он родом из Луганской области, но окончил Харьковский институт лётчиков.

С середины 2000-х находился с миротворческой миссией в Либерии, Сьерра-Леоне. Также участвовал в ООС и АТО на востоке Украины.

В ГСЧС начал работать с 2011 года.



Александр Василенко / Фото "Обозреватель"