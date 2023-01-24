Татьяна Шутяк была сильной и смелой женщиной. Ее похоронили 22 января в селе Соколовка Хмельницкой области.

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Татьяна Шутяк была невероятно сильной

24 января Татьяне Шутяк должно было исполниться 27 лет. Однако страшная катастрофа оборвала жизнь молодой, профессиональной, чрезвычайно смелой, сильной и талантливой женщины.

Она не боялась вызовов, всегда была поддержкой и опорой для всех нас. Это горькая потеря для нашей семьи ГСЧС – Татьяна была действительно невероятно сильной,

– рассказали спасатели.

По их словам, в мире есть немного людей, которые были так же преданы своей работе, как Татьяна. Она все свое время отдала делу, которым жила.

"Сколько бы ни прошло времени, мы будем всегда вспоминать ее солнцесеянную улыбку, уверенный взгляд, открытость и доброту ее души", – добавили в ГСЧС.

Татьяна была очень смелой при жизни: смотрите видео

Что известно о Татьяне Шутяк

Татьяна окончила школу с золотой медалью, позже с отличием – юридическую академию. После академии попала на стажировку в Верховную Раду и осталась там работать, была помощником народного депутата Дениса Монастырского.

А когда его назначили министром, пошла работать с ним в МВД.

Напомним, что 22 января тело Татьяны Шутяк привезли в родное село, где с ней простились родные и друзья. Ее похоронили на кладбище села Соколовка.