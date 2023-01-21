Отдать последний почет погибшим членам экипажа в результате авиакатастрофы в Броварах пришли представители МВД, ГСЧС, Нежинской районной военной администрации, городских властей и личный состав авиационного отряда.
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Как прошло прощание с погибшими
21 января в Специальном авиационном отряде ОРС ЦЗ ГСЧС Украины состоялась прощальная церемония со служащими, погибшими при исполнении служебных обязанностей в авиакатастрофе в Броварах:
- командиром воздушного судна – инструктором авиационной эскадрильи спецназначения Александром Василенко,
- пилотом Константином Коваленко,
- бортовым механиком Иваном Касьяновым.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы и выразили соболезнования их родным.
Непоправимый урон для всей страны. Страшная трагедия унесла жизни настоящих патриотов, друзей, коллег,
– добавили в ГСЧС.
Прощание с экипажем ГСЧС:
Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и друзьям погибших. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память.
В Украине прощаются с погибшими в Броварах
- Утром 18 января в Броварах возле детского сада упал вертолет, на котором находились 10 человек. Руководство МВД летело в командировку в одну из прифронтовых областей.
- Погибли 14 человек. Трое погибших – это члены экипажа, семь – руководство МВД, среди которых министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Также на борту были: заместитель руководителя патронатной службы Татьяна Шутяк, двое охранников министра – Михаил Павлушко и Андрей Маринченко, а также фотограф Николай Анацкий.
- Кроме тех, кто был на борту, погибли 4 человека, которые были у садика – из них ребенок 2017 года рождения.
- 21 января в Киеве прошло прощание с руководством МВД. Проститься с погибшими пришли друзья, активисты, чиновники. В частности, последнее уважение погибшим пришли отдать президент Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Кирилл Буданов, глава ПЦУ Эпфианий.
- В этот же день в Броварах простились с маленькой Миланой Пономаренко и ее мамой Еленой. Они доходили до заведения, когда упал вертолет. На прощание пришли сотни людей.