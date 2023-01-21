Віддати останню шану загиблим членам екіпажу внаслідок авіакатастрофи в Броварах прийшли представники МВС, ДСНС, Ніжинської районної військової адміністрації, міської влади та особовий склад авіаційного загону.

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Як минуло прощання з загиблими

21 січня в Спеціальному авіаційному загоні ОРС ЦЗ ДСНС України відбулася прощальна церемонія зі службовцями, які загинули при виконанні службових обов'язків в авіакатастрофі в Броварах:

командиром повітряного судна – інструктором авіаційної ескадрильї спецпризначення Олександром Василенком,

пілотом Костянтином Коваленком,

бортовим механіком Іваном Касьяновим.

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти та висловили співчуття їхнім рідним.

Непоправна втрата для всієї країни. Страшна трагедія забрала життя справжніх патріотів, друзів, колег,

– додали в ДСНС.

Прощання з екіпажем ДСНС:

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та друзям загиблих. Ми сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять.

В Україні прощаються із загиблими в Броварах