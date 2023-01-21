Віддати останню шану загиблим членам екіпажу внаслідок авіакатастрофи в Броварах прийшли представники МВС, ДСНС, Ніжинської районної військової адміністрації, міської влади та особовий склад авіаційного загону.
До теми У Києві попрощались з Монастирським та іншим керівництвом МВС
Як минуло прощання з загиблими
21 січня в Спеціальному авіаційному загоні ОРС ЦЗ ДСНС України відбулася прощальна церемонія зі службовцями, які загинули при виконанні службових обов'язків в авіакатастрофі в Броварах:
- командиром повітряного судна – інструктором авіаційної ескадрильї спецпризначення Олександром Василенком,
- пілотом Костянтином Коваленком,
- бортовим механіком Іваном Касьяновим.
Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти та висловили співчуття їхнім рідним.
Непоправна втрата для всієї країни. Страшна трагедія забрала життя справжніх патріотів, друзів, колег,
– додали в ДСНС.
Прощання з екіпажем ДСНС:
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та друзям загиблих. Ми сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять.
В Україні прощаються із загиблими в Броварах
- Зранку 18 січня у Броварах біля дитячого садочка впав гелікоптер, на якому перебували 10 людей. Керівництво МВС летіло у відрядження в одну з прифронтових областей.
- Загинули 14 людей. Троє загиблих – це члени екіпажу, семеро – керівництво МВС, серед яких міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Також на борту були: заступниця керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців міністра – Михайло Павлушко та Андрій Маринченко, а також фотограф Микола Анацький.
- Окрім тих, хто був на борту, загинули 4 людей, які були біля садочка – з них дитина 2017 року народження.
- 21 січня у Києві відбулось прощання з керівництвом МВС. Попрощатись із загиблими прийшли друзі, активісти, чиновники. Зокрема останню шану загиблим прийшли віддати президент Володимир Зеленський, Олена Зеленська, Кирило Буданов, глава ПЦУ Епфіаній.
- Цього ж дня у Броварах попрощалися з маленькою Міланою Пономаренко та її мамою Оленою. Вони доходили до закладу, коли впав гелікоптер. На прощання прийшли сотні людей.