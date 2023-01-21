Попрощатись із загиблими прийшли сотні людей, а також мер Броварів Ігор Сапожко. Маму з донечкою поховають 22 січня в селі Новоукраїнка Чернігівської області, звідки родом Олена.

До теми "Він впізнав дитину по сережках": історія батька, який втратив дружину і донечку у Броварах

Загиблій дівчинці було всього 5 років. Мілана, як і її старша сестричка, 13-річна Єва, займалася гімнастикою. 35-річна Олена працювала в логістичній компанії заступницею головного бухгалтера.

Люди плакали й несли до білих трун квіти та іграшки.

Прощання з Оленою та Міланою / Фото "Трибуна Бровари":

Мама й донька згоріли заживо

Вранці 18 січня Олександр привіз дружину з донечкою до садочка, а сам чекав у автомобілі. Олена та Мілана встигли лише зайти всередину, як на дах впав гвинтокрил.

Побачивши це, чоловік кинувся туди. Волонтери розповіли, що він був дуже розгублений. Здавалось, його крик було чутно на кілька кілометрів. Олександр не полишав надій, що його дружина та донька вижили. До 12:00 об'їздили всі лікарні, сподіваючись, що вони десь в опіковому центрі. Однак в списку потерпілих їх не було.

Далі міський голова запросив Олександра до моргу. З'ясували що Олена та Мілана згоріли заживо. Олександр зумів упізнати донечку лише по сережках, а тіло дружини сильно понівечене.