Про це розповіла волонтерка Лідія. За її словами, Олександр багато чого не пам'ятав у момент катастрофи.

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Батько впізнав дитину по сережках

Олена Пономаренко відвела того дня у дитячий садочок свою доньку Мілану. Після того, що сталося, Олександр не міг навіть згадати номер групи, куди ходила дівчинка, щоб доповісти волонтерам.

Він не пам'ятав. Багато батьків у ті моменти не пам'ятали елементарних речей. Усі розуміли, що, скоріше за все, його сім'я (дитина і жінка) загинула, і дуже його підтримували – влада дозволила йому ходити всюди, і біля дитсадка, так йому було легше,

– повідомила Лідія.

Як розповіла родичка Олександра – Катерина, вранці 18 січня чоловік підвіз дружину та 5-річну доньку до дитсадка, і що було далі, вже не бачив. Йому невдовзі подзвонила старша донька, 12-річна Єва. Дівчинка побачила вогонь. Сім'я живе на 8 поверсі у цьому ж дворі, їхні вікна виходять на дитячий садок.

Родичі Олександра приїхали на місце трагедії об 11, і побачили, як Олександру показували одну з ковдрочок.

"Я побачила, як на вулиці йому розкривають одну з ковдрочок, і що він хапається за голову. Тоді я все зрозуміла", – зазначила Катерина.

Волонтерка Лідія повідомила, що Олександр впізнав дитину по сережках, а дружину не впізнав, тому в нього брали ДНК.

Зараз Олександр дуже розбитий. Уся країна збирає йому на фінансову допомогу.



Олександр дуже розбитий / фото Getty Images

Олена була світлою людиною

Як розповіли у компанії Grand Logistics Company, де працювала загибла Олена, вона була гарним другом, чудовою колегою, безвідмовною та світлою людиною.

Жінка родом із Чернігівської області і це була хороша сім'я. Поки невідомо, коли поховають Олену та її донечку Мілану, оскільки ідентифікація тіл може забрати до двох тижнів.



Олександр з дружиною Оленою / фото Анна Волкова

24 Канал висловлює співчуття усім рідним та близьким тих людей, які загинули внаслідок падіння гелікоптера у Броварах.

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