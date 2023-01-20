Об этом рассказала волонтер Лидия. По ее словам, Александр многое не помнил в момент крушения.
Важно Авиакатастрофа в Броварах: в результате трагедии погибла мама троих детей
Отец узнал ребенка по сережкам
Елена Пономаренко отвела в тот день в детский садик свою дочь Милану. После случившегося Александр не мог даже вспомнить номер группы, куда ходила девочка, чтобы доложить волонтерам.
Он не помнил, многие родители в эти моменты не помнили элементарных вещей. Все понимали, что, скорее всего, его семья (ребенок и жена) погибла, и очень его поддерживали – власть позволила ему ходить повсюду, и возле детсада, так ему было легче,
– сообщила Лидия.
Как рассказала родственница Александра – Екатерина – утром 18 января мужчина подвез жену и 5-летнюю дочь в детсад, и что было дальше, уже не видел. Ему вскоре позвонила старшая дочь – 12-летняя Ева. Девочка увидела огонь. Семья живет на 8-м этаже в этом же дворе, их окна выходят на детский сад.
Родственники Александра приехали на место трагедии в 11, и увидели, как Александру показывали одно из одеял.
"Я увидела, как на улице ему раскрывают одно из одеял, и что он хватается за голову. Тогда я все поняла", – отметила Екатерина.
Волонтер Лидия сообщила, что Александр узнал ребенка по сережкам, а жену не узнал, поэтому у него брали ДНК.
Сейчас Александр очень разбит. Вся страна собирает ему финансовую помощь.
Александр очень разбит / фото Getty Images
Елена была светлым человеком
Как рассказали в компании Grand Logistics Company, где работала погибшая Елена, она была хорошим другом, прекрасной коллегой, безотказным и светлым человеком.
Женщина родом из Черниговской области и это была хорошая семья. Пока неизвестно, когда похоронят Елену и ее дочь Милану, поскольку идентификация тел может занять и две недели.
Александр с женой Еленой / фото Анна Волкова
Трагедия в Броварах: что известно
- Около 16:00 18 января спасатели закончили все работы на месте трагедии. В общем известно, что погибли 14 человек, среди них – 1 ребенок. Кроме того, пострадали 25 человек, из них – 11 детей.
- На борту находился глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский. Также в вертолете находился первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
- В настоящее время Служба безопасности Украины устанавливает, что могло стать причиной падения вертолета.