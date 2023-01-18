К сожалению, в результате авиакатастрофы есть много погибших и пострадавших. Среди жертв есть ребенок.

К теме Услышала ужасный гул и увидела красное пламя, – журналистка 24 Канала о трагедии в Броварах

В Броварах завершили спасательные работы

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 15:45 в городе Бровары поисково-спасательные работы завершены.

Всего погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей.



На месте происшествия работают специалисты / фото 24 Канала



Разрушенный детский сад / фото 24 Канала



Что сейчас происходит на месте трагедии / фото 24 Канала