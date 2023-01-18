К сожалению, в результате авиакатастрофы есть много погибших и пострадавших. Среди жертв есть ребенок.
К теме Услышала ужасный гул и увидела красное пламя, – журналистка 24 Канала о трагедии в Броварах
В Броварах завершили спасательные работы
Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 15:45 в городе Бровары поисково-спасательные работы завершены.
Всего погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей.
На месте происшествия работают специалисты / фото 24 Канала
Разрушенный детский сад / фото 24 Канала
Что сейчас происходит на месте трагедии / фото 24 Канала